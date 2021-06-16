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Игра Бельгии и Дании будет остановлена на 10-й минуте в честь Эриксена

21:12
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сказал, что игроки Бельгии и Дании остановят игру на 10-й минуте матча, чтобы зрители на стадионе смогли поддержать Кристиана Эриксена, информирует Football Italia.

В четверг, 17 мая сборные Бельгии и Дании проведут очную встречу в матче 2-го тура группы В.

Матч сборных Дании и Финляндии прошел в субботу, в концовке первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась в 21.30 мск, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи