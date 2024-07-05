Колыванов: «Испания попытается задушить немцев прессингом с первых минут»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от четвертьфинала Евро-2024, в котором Испания сыграет с Германией.

«Конечно, очень жаль, что Германия с Испанией встречаются на стадии четвертьфинала. Что касается козырей команд в этой игре, то Германия остается Германией, организованной, с прекрасным подбором футболистов. Испанцы — задорная команда. Но, может быть, ей не самые сильные соперники пока доставались.

Нужно отдать должное испанцам, что они в очень хорошей физической форме. Они бегут, прессингуют, не боятся играть. У них очень быстрые игроки, плюс еще технически с ними очень сложно играть. Испанцы, может быть, постараются в первые минуты немцев задушить, начать прессинговать, атаковать, это они умеют делать очень хорошо. Плюс еще владение мячом, у испанцев мяч отобрать реально сложно, смотришь — а они как роботы, все правильно делают. Ну, а немцы — как была машина немецкая, так и остается. Так что шансы 50 на 50», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Матч сборных Испании и Германии пройдет в пятницу, 5 июля, и начнется в 19.00 мск.