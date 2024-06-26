Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:35

Колыванов: «В сборной Италии дело не в Спаллетти, честно, дело в футболистах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал выступление сборной Италии на Евро-2024.

«У итальянцев нет больших звезд, поэтому они так и выглядят. Абсолютно средняя по уровню команда. Да, организована, но, честно скажу, давно не было так, чтобы в Италии не вырастало такого поколения. Поколение испанцев взять, да тех же португальцев, чуть выше среднего уровня, да, хорошие футболисты, не более того, поэтому и играют так.

Дело не в Спаллетти, честно, дело в футболистах. Нет ярких игроков, самобытных, которые бы выделялись на футбольном поле. Так все ровненько, плюс-минус, Италия — абсолютно средняя команда. Даже с хорватами ничего не смогли. Моментов практически не было, за исключением какого-то стандарта и, может быть, углового. Все слишком серенько. Поражение от Швейцарии в 1/8 финала абсолютно не станет сенсацией. Швейцарцы — молодцы, у них хороший костяк. Они одного уровня, давно подтянулись. Швейцария уже постоянно играет на европейских и мировых форумах, поэтом они — равноценная команда», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kolyvanov-porazhenie-italii-ot-shveytsarii-v-1-8-finala-evro-ne-stanet-sensatsiey-
Игорь Колыванов
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Австрия: видеообзор матча Евро-2024

Чехия — Турция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости