Колыванов: «Сербии не хватило исполнительского мастерства на Евро-2024»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро-2024.

«У сербов нет командной игры. Им не хватило исполнительского мастерства, чтобы выйти из группы. Сербия чем-то похожа на Англию. Там тоже собраны высококлассные футболисты, а игры нет. Если брать Евро 2012 , то да, сборная Сербии похожа на Россию. Тогда нам не повезло немного. Начали здорово, а с греками не получилось удачно выступить», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

Сборная Сербии с двумя очками стала последней в группе С и не вышла в плей-офф.