Колыванов: «Лучше, чтобы было дополнительное время на Евро»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможной отмене дополнительного времени в матчах плей-офф чемпионата Европы, как на Кубке Америки-2024.

«Лучше, чтобы было дополнительное время. Может, на Копа Америка так сделали, потому что футболисты уставали. Травму могут получить. Я считаю, что с дополнительным временем футбол интереснее.

Пенальти — это лотерея? Даже великие промахиваются. Футболисты бьют пенальти на фоне усталости, поэтому их натренировать нельзя. Там пока бежишь, можно свое решение поменять. Здесь многое зависит от психологии», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.