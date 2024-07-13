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Колыванов считает, что сборная Испании больше Англии заслужила победу на Евро-2024

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о финале Евро-2024 между Испанией и Англией.

«Испанцы однозначно по пути к финалу заслужили победу на Евро больше, англичане достаточно прагматичный футбол показывали, нонсенс, когда на последних минутах забивают, отскочили со словаками, с швейцарцами, «левый» пенальти получили с нидерландцами», — цитирует Колыванова ТАСС.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).

Источник: ТАСС
Игорь Колыванов
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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