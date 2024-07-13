Колыванов считает, что сборная Испании больше Англии заслужила победу на Евро-2024

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о финале Евро-2024 между Испанией и Англией.

«Испанцы однозначно по пути к финалу заслужили победу на Евро больше, англичане достаточно прагматичный футбол показывали, нонсенс, когда на последних минутах забивают, отскочили со словаками, с швейцарцами, «левый» пенальти получили с нидерландцами», — цитирует Колыванова ТАСС.