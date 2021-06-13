Игорь Дивеев рассказал, как сборная России отреагировала на ситуацию с Эриксеном
Защитник сборной России Игорь Дивеев отреагировал на ситуацию, которая произошла по ходу матча между Данией и Финляндией (0:1).
— Как отреагировали на ситуацию с Эриксеном?
— Узнали перед установкой, когда садились в автобус. Артем Дзюба сказал, что Эриксен упал на поле. Очень тяжело смотреть на это, эмоции совсем не положительные. Но потом понимаешь, что игра через час, нужно перенастраиваться. Я желаю Эриксену выздоровления скорейшего.
В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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