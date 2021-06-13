Игорь Дивеев рассказал, как сборная России отреагировала на ситуацию с Эриксеном

Защитник сборной России Игорь Дивеев отреагировал на ситуацию, которая произошла по ходу матча между Данией и Финляндией (0:1).

— Как отреагировали на ситуацию с Эриксеном?

— Узнали перед установкой, когда садились в автобус. Артем Дзюба сказал, что Эриксен упал на поле. Очень тяжело смотреть на это, эмоции совсем не положительные. Но потом понимаешь, что игра через час, нужно перенастраиваться. Я желаю Эриксену выздоровления скорейшего.

В конце первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

(Гоша Чернов)