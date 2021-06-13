Игорь Дивеев: «Бельгия нас ничем не удивила»
Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итоги матча Евро-2020 против Бельгии (0:3).
— Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников, — сказал Дивеев. — Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.
— Как Россия планировала нейтрализовывать Бельгию?
— Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
(Гоша Чернов)
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