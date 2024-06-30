Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матчей Евро-2024

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матчей чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что есть проблемы с качеством полей, да и погода иногда коррективы вносит. В Дортмунде крыша протекла... В лучших традициях отечественного футбола.

Все складывается довольно хорошо, но не скажу, что была прямо куча ярких матчей", — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В воскресенье, 30 июня, на Евро-2024 пройдут два матча 1/8 финала: Англия — Словакия и Испания — Грузия.