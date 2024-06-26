Игнатьев: «Пока Англия на Евро ничем себя не проявляет»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

«Пока Англия ничем себя не проявляет, хотя там есть большая группа великих по европейским меркам игроков, которая никак не может продемонстрировать свои умения. Не создается ансамбль, не хватает командного взаимопонимания — отсюда такая, я бы сказал, аморфная игра», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.