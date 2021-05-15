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Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2020 из-за травмы

16:23
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2021, сообщает ESPN.

15 мая итальянский клуб выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.

Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с «Ювентусом» (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.

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