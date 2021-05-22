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Ибрагимович показал средний палец, выложив снимок МРТ

15:39
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своем Twitter выложил «снимок МРТ».

«Результаты моего сегодняшнего сканирования МРТ», — подписано видео.

Однако вместо реального снимка на видео изображение костей руки, которая при смене угла показывает средний палец.

Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что Ибрагимович пропустит чемпионат Европы-2021.

15 мая «Милан» выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что 39-летний футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.

Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с «Ювентусом» (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.

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