Хвича назвал пример для подражания в сборной Грузии

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, кто в национальной команде является для него примером для подражания.

«В нашей команде хорошее сочетание опытных и молодых игроков, и мы очень сплочены. Мы стали одной большой командой, способной сражаться с кем угодно. Гурам Кашия — хороший пример для всех нас. Он опытнее и старше нас, но продолжает тренироваться каждый день. Он настоящий капитан, и мы можем только сказать ему спасибо», — цитирует Кварацхелию сайт УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Грузии сыграет в группе F против Турции, Португалии и Чехии.