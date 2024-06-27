Кварацхелия: «Даже представить себе не мог, что Роналду вот так подойдет и заговорит со мной»

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы над Португалией (2:0) на евро-2024 рассказал о встрече с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Перед матчем мы пересеклись с Роналду, и он пожелал мне успехов. Даже представить себе не мог, что он вот так подойдет и заговорит со мной. Великий игрок и великий человек. Вот почему он великая личность, как в футболе, так и вне его. Очень его уважаю — один из лучших в мире игроков. Когда он подходит перед матчем поговорить с тобой, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы что-то сегодня сможем», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.