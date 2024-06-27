Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:39

Кварацхелия: «Даже представить себе не мог, что Роналду вот так подойдет и заговорит со мной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы над Португалией (2:0) на евро-2024 рассказал о встрече с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Перед матчем мы пересеклись с Роналду, и он пожелал мне успехов. Даже представить себе не мог, что он вот так подойдет и заговорит со мной. Великий игрок и великий человек. Вот почему он великая личность, как в футболе, так и вне его. Очень его уважаю — один из лучших в мире игроков. Когда он подходит перед матчем поговорить с тобой, это потрясающе. Это помогло нам поверить в то, что мы что-то сегодня сможем», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036196--georgia-vs-portugal/
Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Турция сыграет с Чехией в матче Евро 26 июня
Фанаты освистали сборную Бельгии после матча с Украиной
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Сербии не хватило исполнительского мастерства на Евро-2024»

Саньоль: «Наша единственная задача заключалась в том, чтобы грузинский народ гордился своими игроками»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости