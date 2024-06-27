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Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия — Португалия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Португалии (2:0). Он стал автором победного гола.

«Он забил фантастический мяч, очень много передвигался по полю, хорошо удерживал мяча, а когда это было необходимо, то и оборонялся», — отметила группа технических обозревателей УЕФА.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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