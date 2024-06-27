Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча Грузия — Португалия

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Португалии (2:0). Он стал автором победного гола.

«Он забил фантастический мяч, очень много передвигался по полю, хорошо удерживал мяча, а когда это было необходимо, то и оборонялся», — отметила группа технических обозревателей УЕФА.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.