Кварацхелия: «Роналду – мой кумир. Счастлив, что встречусь с ним на поле, это мечта»

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча с Португалией в заключительном туре группового турнира Евро-2024.

«Конечно, ничья с Чехией что-то значит, ведь это первое очко Грузии на Евро. Но мы немного разочарованы, так как могли победить перед матчем с Португалией. Это футбол, все возможно, будем бороться до конца, пока есть шансы. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно. Роналду был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет», — приводит слова Кварацхелии A Bola.

Ранее главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал о цели команды на чемпионате Европы-2024.

Грузия набрала одно очко после двух игр Евро-2024 и занимает 4-е место в группе F. 26 июня грузины сыграют с Португалией, Чехия в этот же день встретятся с Турцией.