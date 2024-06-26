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Сегодня, 04:28

Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от противостояния с Криштиану Роналду в матче группового турнира Евро-2024 против Португалии.

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», — цитирует «РБ Спорт» Кварацхелию.

Матч Грузия — Португалия состоится в среду, 26 июня, в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по мосоковскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hvicha-kvaratsheliya-nadeyus-ronaldu-dast-mne-svoyu-futbolku/
Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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