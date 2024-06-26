Кварацхелия: «Мечтал играть против Роналду»

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от противостояния с Криштиану Роналду в матче группового турнира Евро-2024 против Португалии.

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку», — цитирует «РБ Спорт» Кварацхелию.

Матч Грузия — Португалия состоится в среду, 26 июня, в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по мосоковскому времени.