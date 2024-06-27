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Кварацхелия: «Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но Грузия показала, что можно победить любого соперника»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против Испании в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую. Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

Матч 1/8 финала Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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