Хвича Кварацхелия обменялся футболками с Криштиану Роналду после матча Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия опубликовал в социальной сети видео из раздевалки команды после победы над Португалией (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

На видео 23-летний грузин в футболке звезды португальцев Криштиану Роналду. Хвича был признан лучшим игроком встречи. На его счету победный гол в этом матче.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.