Кварацхелия: «Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация»

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Португалии.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол. Матч с Португалией — наш приоритет. Это будет сложная игра, мы очень мотивированны. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все. Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Все возможно, даже если шансы составляют 1 процент», — цитирует «РБ Спорт» Кварацхелию.

Матч Грузия — Португалия состоится в среду, 26 июня, в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по мосоковскому времени.