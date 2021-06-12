Хусаинов оценил работу арбитра в стартовом матче чемпионата Европы Турция — Италия
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра в стартовом матче Евро-2020 между Турцией и Италией (0:3). Встречу обслуживал голландский арбитр Данни Маккели.
«Первый матч всегда задает тон турниру, — сказал Хусаинов «СЭ». — Арбитр отсудил профессионально, задал правильный настрой. Во всех спорных моментах он принял верное решение, даже в эпизоде в концовке первого тайма. Такие ситуации бывают. Игрок не пытался сыграть рукой, мяч сам в нее прилетел. Расстояние было небольшое, мяч в любом случае бы поменял направление после попадания. Это не пенальти, судья отсудил по футбольному. Одно дело — мяч попал в руку, другое — игрок играет рукой. Арбитр — молодец. Сейчас игроки поймут, что на этом турнире прощаться ничего не будет».
(Владимир Пушкарев)
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