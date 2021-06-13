Хусаинов оценил игру Дзюбы с бельгийцами: «Он уже не тот, что на домашнем ЧМ»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил игру капитана сборной России Артема Дзюбы в матче с бельгийцами. Команда Станислава Черчесова в стартовом маиче чемпионата Европы уступила со счетом 0:3.

— «Зенит» идет под алыми парусами, чешет всех подряд. А Дзюба тоже постарел.

— Уже не тот, что на чемпионате мира?

— Это еще как чувствуется! Хотя прибавил в техническом плане. Но «функция» подсела. Свежести нет. Может, опытные тренеры и могли бы проконсультировать Черчесова — но, возможно, слышат: «Спасибо, не надо. Мы сами». Допускаю! У сборной Черчесова даже не видно, когда может выйти на пик. Потенциал не проглядывается. Может, и были сомнения — «а вдруг еще добавят?» Но обратная замена подтвердила: добавлять-то нечего.

— Казалось, Фернандес минуте к двадцатой «наелся». Тяжело дышал.

— А он в каждой игре так отдается. Но этого не видно со стороны других игроков сборной!

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Юрий Голышак)