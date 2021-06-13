Хусаинов о перспективах сборной России на Евро: «Нет ощущения, что эта команда будет прибавлять»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова начала турнир с поражения от бельгийцев со счетом 0:3.

— Есть ощущение, что эта сборная будет прибавлять? Или полная безнадега?

— Нет ощущения.

— В какой момент лично вам все стало понятно с этим матчем?

— При счете 0:0 Головин попытался обострить игру. Смотрю — как-то разочарован. Передумал! Пошел в атаку — а поддержать некому. Пришлось тормозить. Потерял мяч, потерял темп. Первые минуты, вы еще свеженькие! Понятно стало — не будет у нас слаженных действий. Не создадим проблемы Бельгии. Как от наших отскакивал мяч — это бросалось в глаза.

— Объективно — наше место на этом чемпионате?

— Мечта у нас может быть одна: выйти из группы. Судя по тому, как играла Дания с финнами — может, мы и выйдем. Все возможно! С теми и другими можно играть. Даже с таким ресурсом, как у нас. Если будет характер и воля.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Юрий Голышак)