Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хуммельс уверен, что Германия может победить на Евро-2020

14:51
Теги:

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс верит в успех национальной команды на Евро-2020.

«В период ЧМ-2018 нашей проблемой был несплоченный коллектив. Мы не достигли единства. На предстоящем чемпионате Европы такого не будет. Сейчас я испытываю совершенно другие эмоции. Все в сборной стараются стать единым целым, каждый готов пожертвовать личными амбициями. У нас есть все, чтобы одержать победу», — цитирует Хуммельса Kicker.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Германии сыграет в группе с командами Франции, Португалии и Венгрии.

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
В Британии начали проверку инцидента с пьяными военнослужащими в Эстонии
Злоумышленник избил деда, но получил отпор сразу от трех мужчин
Куда бежал из России оппозиционер Дмитрий Гудков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд