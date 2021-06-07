Хуммельс уверен, что Германия может победить на Евро-2020
14:51
Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс верит в успех национальной команды на Евро-2020.
«В период ЧМ-2018 нашей проблемой был несплоченный коллектив. Мы не достигли единства. На предстоящем чемпионате Европы такого не будет. Сейчас я испытываю совершенно другие эмоции. Все в сборной стараются стать единым целым, каждый готов пожертвовать личными амбициями. У нас есть все, чтобы одержать победу», — цитирует Хуммельса Kicker.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Германии сыграет в группе с командами Франции, Португалии и Венгрии.
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