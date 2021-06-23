Хуммельс рассказал, что вылет Германии на ЧМ-2018 стал уроком для команды
08:47
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс рассказал, что вылет команды из группы на ЧМ-2018 стал уроком для немцев.
«Это было предупреждением. Сейчас мы осознаем, что еще не вышли в плей-офф Евро и что еще не выиграли последний матч в группе», — цитирует официальный сайт УЕФА Хуммельса.
Сегодня, 23 июня состоится матч заключительного тура группового турнира Евро-2020 Германия — Венгрия. Начало встречи — в 22.00 (мск). После двух туров Германия идет на третьем месте в группе F, команда покинет чемпионат Европы в случае поражения от венгров.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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