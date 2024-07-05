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Хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет

Кирилл Бурдаков
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Сборные-хозяйки 40 лет не выигрывают домашние чемпионаты Европы.

С 1980 года, когда чемпионат Европы стал проводиться, как полноценный турнир, а не в формате финала четырех, только один раз страна-хозяйка смогла завоевать трофей.

В 1984 году исторического успеха добилась сборная Франции. После этого хозяева дважды уступали в финале, четырежды в полуфинале и пять раз не выходили из группы. Не смогли нарушить традицию и немцы, которые уступили в дополнительное время сборной Испании.

Результаты хозяев чемпионатов Европы

Год

Команда-хозяйка

Результат

Кому проиграли

1960

Франция

4-е место

Чехословакия — 0:2

1964

Испания

Победа

-

1968

Италия

Победа

-

1972

Бельгия

3-е место

ФРГ — 1:2

1976

Югославия

4-е место

Нидерланды — 2:3 (д.в.)

1980

Италия

4-е место

Чехословакия — 1:1 (пен. — 8:9)

1984

Франция

Победа

-

1988

ФРГ

1/2 финала

Нидерланды — 1:2

1992

Швеция

1/2 финала

Германия — 2:3

1996

Англия

1/2 финала

Германия — 1:1 (пен. — 5:6)

2000

Нидерланды

1/2 финала

Италия — 0:0 (пен. — 1:3)

Бельгия

3-е место в группе

Не вышли из группы

2004

Португалия

Финал

Греция — 0:1

2008

Австрия

3-е место в группе

Не вышли из группы

Швейцария

4-е место в группе

Не вышли из группы

2012

Украина

3-е место в группе

Не вышли из группы

Польша

4-е место в группе

Не вышли из группы

2016

Франция

Финал

Португалия — 0:1 (д.в.)

2024

Германия

1/4 финала

Испания -1:2 (д.в.)

* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.

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Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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