Хорватский судья Марио Страхоня прокомментировал работу испанского арбитра Карлос дель Серро Гранде в матче 2-го тура Евро-2020 между Хорватией и Чехией (1:1).

Дель Серро Гранде в первом тайме назначил пенальти в ворота хорватов после фола Деяна Ловрена на Патрике Шике, в котором защитник «Зенита» разбил нос чешскому футболисту, только после подсказки ВАР и просмотра повтора. Также судья не доиграл матч: он добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только две минуты и 39 секунд.

«На что мы с изумлением смотрели, так это ошеломленного Перишича. Арбитр остановил матч, не дав возможность завершить атаку. Крайне недопустимо, чтобы судья на таком большом соревновании не давал играть до конца, как будто он находится в какой-то деревенском лиге. Если добавленное время составляет три минуты, то это значит минимум три минуты. Оно может длиться дольше, ни в коем случае не меньше. Это основа правил. Думаю, после этого ему пришлют обратный билет в Испанию», — приводит слова Страхони Vecernji List.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.