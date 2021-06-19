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Хорватский арбитр о работе судьи матча Хорватия — Чехия: «Как будто он находится в какой-то деревенской лиге»

11:23
Арбитр матча Хорватия - Чехия Карлос дель Серро Гранде. Фото Twitter
Арбитр матча Хорватия - Чехия Карлос дель Серро Гранде. Фото Twitter
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Хорватский судья Марио Страхоня прокомментировал работу испанского арбитра Карлос дель Серро Гранде в матче 2-го тура Евро-2020 между Хорватией и Чехией (1:1).

Дель Серро Гранде в первом тайме назначил пенальти в ворота хорватов после фола Деяна Ловрена на Патрике Шике, в котором защитник «Зенита» разбил нос чешскому футболисту, только после подсказки ВАР и просмотра повтора. Также судья не доиграл матч: он добавил к основному времени второго тайма три минуты, а дал финальный свисток, когда на секундомере прошли только две минуты и 39 секунд.

18&nbsp;июня. Глазго. Хорватия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 1:1. Арбитр Карлос дель Серро Гранде показывает желтую карточку Деяну Ловрену.Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?

«На что мы с изумлением смотрели, так это ошеломленного Перишича. Арбитр остановил матч, не дав возможность завершить атаку. Крайне недопустимо, чтобы судья на таком большом соревновании не давал играть до конца, как будто он находится в какой-то деревенском лиге. Если добавленное время составляет три минуты, то это значит минимум три минуты. Оно может длиться дольше, ни в коем случае не меньше. Это основа правил. Думаю, после этого ему пришлют обратный билет в Испанию», — приводит слова Страхони Vecernji List.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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