Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:08

Хорватию оштрафовали на 28 тысяч евро из-за поведения болельщиков на матче Евро-2024 с Албанией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз (HNS) по итогам матча группового турнира Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2), сообщается на официальном сайте HNS.

Отмечается, что хорватская сторона наказана за поведение болельщиков сборной, которые использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. Сумма штрафа составила 28 тысяч евро.

Ранее сборная Сербии пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет болельщиков национальных команд Албании и Хорватии за оскорбительные кричалки. Во время матча Хорватии с Албанией (1:1) от обеих групп болельщиков были слышны крики: «Убейте сербов».

Санкции также могут грозить для форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, который по окончании игры с Хорватией произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. 21 июня появилась информация о том, что Даку будет дисквалифицирован на несколько матчей после инцидента.

Футбол
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Клюшка Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Португалия — уже точно в 1/8 финала Евро. Это шанс для Грузии попасть в плей-офф?
Кто сказал, что Роналду — эгоист? Отдал пас на пустые ворота и установил три рекорда Евро
Бельгия — Румыния: Де Брейне, Лукаку и Станчу выйдут в старте, Троссар — в запасе
Евро-2024: расписание и результаты матчей 22 июня
Португалия разгромила Турцию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евро-2024: расписание и результаты матчей 22 июня

Бельгия — Румыния: Де Брейне, Лукаку и Станчу выйдут в старте, Троссар — в запасе

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости