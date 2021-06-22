Хорватия выйдет в плей-офф только в случае победы над Шотландией. Расклады Евро в группе D
Сегодня, 21 июня, пройдут два матча в группе D на чемпионате Европы по футболу-2020. Перед последним туром положение в группе выглядит так:
Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-1
Англия — 4, 1-0
Хорватия — 1, 1-2
Шотландия — 1, 0-2
Оставшиеся матчи в группе, который пройдут сегодня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия.
Рассмотрим расклады на плей-офф:
Чехия и Англия уже обеспечили себе выход в плей-офф — даже если они опустятся на третье место, то попадут в число топ-4 лучших сборных из разных групп с третьих позиций.
Чехия займет первое место в случае победы над Англией или ничьей, команда Гарета Саугейта победит в группе только в случае выигрыша последнего матча.
Чехи с 4 очками свалятся на третье место, только если хорваты победят шотландцев (причем балканцы должны превзойти чехов по разности мячей), а англичане — если шотландцы победят хорватов (и тоже превзойдут англичан по разности).
Победитель матча Хорватия — Шотландия также попадет в 1/8 финала. А вот если они сыграют вничью, то оставшиеся третьими хорваты окажутся среди двух неудачников из команд с третьих мест и вылетят с Евро.
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