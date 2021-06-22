Хорватия выйдет в плей-офф только в случае победы над Шотландией. Расклады Евро в группе D

Сегодня, 21 июня, пройдут два матча в группе D на чемпионате Европы по футболу-2020. Перед последним туром положение в группе выглядит так:

Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-1

Англия — 4, 1-0

Хорватия — 1, 1-2

Шотландия — 1, 0-2

Оставшиеся матчи в группе, который пройдут сегодня: Хорватия — Шотландия, Чехия — Англия.

Рассмотрим расклады на плей-офф:

Чехия и Англия уже обеспечили себе выход в плей-офф — даже если они опустятся на третье место, то попадут в число топ-4 лучших сборных из разных групп с третьих позиций.

Чехия займет первое место в случае победы над Англией или ничьей, команда Гарета Саугейта победит в группе только в случае выигрыша последнего матча.

Чехи с 4 очками свалятся на третье место, только если хорваты победят шотландцев (причем балканцы должны превзойти чехов по разности мячей), а англичане — если шотландцы победят хорватов (и тоже превзойдут англичан по разности).

Победитель матча Хорватия — Шотландия также попадет в 1/8 финала. А вот если они сыграют вничью, то оставшиеся третьими хорваты окажутся среди двух неудачников из команд с третьих мест и вылетят с Евро.