Хорватия — Шотландия, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию матча
20:40
Сегодня, 22 июня, сборная Хорватии сыграет против Шотландии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Обе сборные набрали по одному очку за два тура и делят 3-4 места в группе D.
Команды впервые сыграют друг с другом в рамках Европы. В последний раз сборные встречались в 2013 году. Отметим, что хорваты ни ару не обыгрывали Шотландию в официальных матчах.
За матчем Хорватия — Шотландия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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