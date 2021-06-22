Сегодня, 22 июня, сборная Хорватии сыграет против Шотландии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Обе сборные набрали по одному очку за два тура и делят 3-4 места в группе D.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках Европы. В последний раз сборные встречались в 2013 году. Отметим, что хорваты ни ару не обыгрывали Шотландию в официальных матчах.

За матчем Хорватия — Шотландия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».