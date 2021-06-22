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Хорватия — Шотландия, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию матча

20:40
Сборная Шотландии сыграет с Хорватией в матче Евро-2020. Фото twitter.com/ScotlandNT
Сборная Шотландии сыграет с Хорватией в матче Евро-2020. Фото twitter.com/ScotlandNT
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Сегодня, 22 июня, сборная Хорватии сыграет против Шотландии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Обе сборные набрали по одному очку за два тура и делят 3-4 места в группе D.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках Европы. В последний раз сборные встречались в 2013 году. Отметим, что хорваты ни ару не обыгрывали Шотландию в официальных матчах.

За матчем Хорватия — Шотландия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Хорватия — Шотландия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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