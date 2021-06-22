Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Хорватии победила команду Шотландии (3:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020. В параллельной игре Англия обыграла Чехию (1:0).
На 17-й минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Каллум Макгрегор на 42-й минуте сравнял результат. Лука Модрич красивым дальним ударом на 62-й минуте вывел хорватов вперед. Иван Перишич на 77-й минуте забил третий мяч своей команды.
Шотландия с одним очком осталась на последнем месте в группе D. Команда покидает турнир. У хорватов четыре очка и вторая позиция, позволяющая сыграть в 1/8 финала.
Столько же у сборной Чехии, которая стала третьей. При этом чехи с третьего место также выйдут в плей-офф, опередив в рейтинге третьих мест во всех группах финнов и украинцев. Сборная Англии выиграла группу, набрав семь очков.
Евро-2020
Группа D
3-й тур
Хорватия — Шотландия — 3:1 (1:1)
Голы: Влашич, 17 (1:0). Макгрегор, 42 (1:1). Модрич, 62 (2:1). Перишич, 77 (3:1).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Юранович, Гвардиол (Баришич, 71), Модрич, Перишич (Ребич, 81), Ковачич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Петкович (Крамарич, 70).
Шотландия: Маршалл, Хэнли (Маккенна, 33), Робертсон, Тирни, О`Доннел (Паттерсон, 84), Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.
Предупреждения: Ловрен, 26. Маккенна, 34.
Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).
22 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
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hottie
Да тут ход матча в целом был под контролем хорватов. А уж после такого шикарного гола Модрича у шотландцев на второй свой сил не хватило, а потом уже и Ваня добил. Победа заслуженная, на классе.
23.06.2021
Игорь
Хорваты доказали свой класс ! Ещё не хватало бы , чтобы они скоттам проиграли -))) Рад за Влашича , Модрич - красавчик !
22.06.2021
NF
Шотландцы пытались, но не смогли, хотя шансы имели. И их даже жаль, ибо настолько не развалились, как черчесовские. Ну а хорваты показали, как играть важные матчи, пусть даже щотландцы - не датчане. И пример разницы модричей и дзюб, конечно, важен...
22.06.2021
БигБосс
Модрич конечно молодец. Как забил шведкой. И угловые как рукой подает.
22.06.2021