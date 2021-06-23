Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?

Сборная Чехии заняла третье место в группе F, набрав 4 очка с разностью мячей 3-2.

Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих позиций — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.

Уже известны четыре команды, занявшие третье место:

1.Группа F — Чехия — 4 очка, 3-2

2.Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4-5

3.Группа С — Украина — 3 очка, 4-5

4.Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3

Швейцария и Чехия обеспечили место в плей-офф — а победа Хорватии отодвинула на шаг от 1/8 финала украинцев.

Что теперь нужно команде Андрея Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала? Один из двух следующих раскладов

1.В группе Е — 1) чтобы Швеция не проиграла Польше; 2) либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками в два мяча или крупнее, либо в один мяч, но не результативно — 2:1 или 1:0.

2.В группе F — чтобы Португалия проиграла Франции в три мяча или крупнее, а Германия не уступила Венгрии, а если уступила — то в три мяча или крупнее.

Больших надежд на последний расклад нет: если португальцы будут проигрывать французам по ходу матча, то зная расклады, они явно не допустят разгрома. Украинцам стоит болеть за Швецию и отсутствие ничьей в матче Испании.