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Хорватия — Италия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Италия сыграет с Хорватией 24 июня на Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Италии.
Фото Reuters

Сборные Хорватии и Италии сыграют в рамках группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Три последних очных матча итальянских и хорватских футболистов завершались с одинаковым счетом 1:1. Так было на групповом этапе Евро-2012, а также в отборе к Евро-2016 (дважды).

Лука Модрич, Джанлуиджи Доннарумма, Ферран Торрес. Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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