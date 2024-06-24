Хорватия — Италия: ВАР в 15-й раз помог изменить решение судьи. Пенальти назначен правильно

На 52-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Хорватия — Италия судья Данни Маккели с той позиции, которую он занимал, не увидел, что Давиде Фраттези парировал удар Андрея Крамарича кистью отставленной в сторону левой руки.

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На помощь арбитру пришел ВАР Роб Диперинк. После его вмешательства, в общей сложности уже 15-го на Евро-2024, первоначальное решение судьи было изменено — Маккели наказал итальянцев 11-метровым ударом.