Хорватия сыграет с Италией на чемпионате Европы по футболу 24 июня

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча группы В чемпионата Европы по футболу Хорватия — Италия. Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Сам матч начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Также смотреть матч можно на стриминговых площадках «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (необходима платная подписка).

Сборная Италии с тремя очками занимает второе место в группе В. Хорваты заработали один балл и идут на последней строчке в квартете.

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