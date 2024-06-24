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Хорватия — Италия: началась трансляция матча Евро-2024

Хорватия сыграет с Италией на чемпионате Европы по футболу 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Федерико Кьеза (сборная Италии).
Фото Reuters

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась трансляция матча группы В чемпионата Европы по футболу Хорватия — Италия. Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Сам матч начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Также смотреть матч можно на стриминговых площадках «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (необходима платная подписка).

Сборная Италии с тремя очками занимает второе место в группе В. Хорваты заработали один балл и идут на последней строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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