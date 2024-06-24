Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:15

Хорватия — Италия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

«Матч ТВ» покажет игру сборных Италии и Хорватии на Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Италии.
Фото AFP

Сборные Хорватии и Италии сыграют в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Италия набрала три очка и занимает второе место в группе В. Хорватия заработала один балл и находится на последнем месте в квартете.

Лука Модрич, Джанлуиджи Доннарумма, Ферран Торрес. Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Вратарь Лорис Кариус и телеведущая Дилетта Леотта поженились
УЕФА усилит меры безопасности на Евро после инцидентов с Роналду и болельщиками
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Возвращение в Тарасовку, смерть легенды клуба и возможный трансфер нападающего за 40 млн евро. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Миладинович — о выступлении Сербии на Евро-2024: «Сербам надо задавать вопросы тренеру»
Колыванов: «В матче Грузии и Португалии будет битва. Просто так очки никто не отдаст»
Швейцария — Германия: Орсато не увидел фол на Байере — не назначен пенальти
Шотландия — Венгрия: в ворота шотландцев не назначен пенальти
Колыванов: «Если Италия не выйдет из группы, это будет трагедия»
Фюллькруг: «Думаю, Германия уже показала, на что способна на Евро»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «В матче Грузии и Португалии будет битва. Просто так очки никто не отдаст»

Миладинович — о выступлении Сербии на Евро-2024: «Сербам надо задавать вопросы тренеру»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости