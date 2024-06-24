Хорватия — Италия: Модрич не реализовал пенальти, но забил гол спустя минуту

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Сборная Хорватии открыла счет в матче с Италией в групповом турнире Евро-2024 — 1:0.

Гол на 55-й минуте забил капитан Лука Модрич. Минутой ранее хавбек «Реала» не реализовал пенальти — удар отбил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.

Судья Данни Маккели указал на одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора — рукой в штрафной сыграл полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Албания — Испания и Хорватия — Италия.