Сборные Хорватии и Испании поспорят за право сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на встречу 1/8 финала.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выйдет на поле с первых минут в составе хорватов. Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропускает эту встречу из-за дисквалификации.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Ребич, Петкович.

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Гайя, Бускетс, Коке, Педри, Сарабия, Ферран Торрен, Мората.