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Хорватия — Испания: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020

09:00
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Хорватии и Испании.

«Хорваты очень слабо начали этот чемпионат, но под конец нашли свой футбол, крупно выиграли шотландцев. Забили достаточно в последнем матче, чтобы пройти дальше. У Испанцев такая же картина. Первая победа пришла только в последней встрече. Их прорвало, они забили целых пять мячей Словакии. Испанцы всегда играют в пас, хорватам будет очень сложно забрать себе мяч. Стоить ждать осторожной игры от двух команд в первом тайме. Думаю, что в этом матче фаворита нет. Игра будет на три результата», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня. Начало в 19:00 по московскому времени.

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