Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Хорватии и Чехии.

«Хорватия-фаворит этой встречи. Команда более скомпонована по качеству и возможностям игроков, уровень каждого из них намного выше, чем у чехов. Также они более уверенные и рациональные с точки зрения контроля мяча. Атакующий потенциал у команды превышает. Хорваты на протяжении длительного времени хорошо себя позиционируют на таких турнирах. У каждого игрока за плечами огромный опыт, многие из них играют в серьезных клубах. Не знаю, с каким счетом закончится встреча, но преимущество на стороне Хорватии», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.