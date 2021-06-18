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Хорватия — Чехия: прогноз от Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

08:00
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Хорватии и Чехии.

«Хорватия-фаворит этой встречи. Команда более скомпонована по качеству и возможностям игроков, уровень каждого из них намного выше, чем у чехов. Также они более уверенные и рациональные с точки зрения контроля мяча. Атакующий потенциал у команды превышает. Хорваты на протяжении длительного времени хорошо себя позиционируют на таких турнирах. У каждого игрока за плечами огромный опыт, многие из них играют в серьезных клубах. Не знаю, с каким счетом закончится встреча, но преимущество на стороне Хорватии», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

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