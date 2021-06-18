Хорватия — Чехия, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию матча
Сегодня, 18 июня, сборная Хорватии сыграет против Чехии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе D с такими сборными, как Англия и Шотландия, которые проведут свой матч в 22.00.
В рамках Евро команды сыграют во второй раз. Впервые хорваты и чехи встретились на турнире в группе в 2016 году, и сыграли вничью 2:2.
За сборную Хорватии выступает полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В матче с Англией (0:1) он вышел на замену и провел 20 минут на поле.
За матчем Хорватия — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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