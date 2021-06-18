Сегодня, 18 июня, сборная Хорватии сыграет против Чехии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе D с такими сборными, как Англия и Шотландия, которые проведут свой матч в 22.00.

В рамках Евро команды сыграют во второй раз. Впервые хорваты и чехи встретились на турнире в группе в 2016 году, и сыграли вничью 2:2.

За сборную Хорватии выступает полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В матче с Англией (0:1) он вышел на замену и провел 20 минут на поле.

За матчем Хорватия — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».