Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Глазго (Шотландия).
Счет в матче открыл форвард сборной Чехии Патрик Шик, который реализовал пенальти. В начале второго тайма Иван Перишич установил итоговый счет.
Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Англия — Шотландия.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.
Чемпионат Европы
Группа D
Хорватия — Чехия — 1:1 (0:1)
Голы: Шик, 37 — с пенальти (0:1). Перишич, 47 (1:1).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Врсалько, Гвардиол, Модрич, Перишич, Ковачич (Брозович, 87), Крамарич (Влашич, 62), Ребич (Иванушец, 46), Брекало (Петкович, 46).
Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Холеш (Крал, 63), Цоуфал, Боржил, Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Масопуст (Хложек, 63), Соучек, Шик (Крменчик, 74).
Предупреждения: Ловрен, 35. Масопуст, 50. Боржил, 82. Хложек, 90.
Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Ди Белло, Иррати (оба — Италия).
18 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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