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Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020

20:52
Хорватия — Чехия — 1:1. Фото Reuters
Хорватия — Чехия — 1:1. Фото Reuters
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Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Глазго (Шотландия).

Счет в матче открыл форвард сборной Чехии Патрик Шик, который реализовал пенальти. В начале второго тайма Иван Перишич установил итоговый счет.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Англия — Шотландия.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.

Чемпионат Европы

Группа D

Хорватия — Чехия — 1:1 (0:1)

Голы: Шик, 37 — с пенальти (0:1). Перишич, 47 (1:1).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Врсалько, Гвардиол, Модрич, Перишич, Ковачич (Брозович, 87), Крамарич (Влашич, 62), Ребич (Иванушец, 46), Брекало (Петкович, 46).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Холеш (Крал, 63), Цоуфал, Боржил, Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Масопуст (Хложек, 63), Соучек, Шик (Крменчик, 74).

Предупреждения: Ловрен, 35. Масопуст, 50. Боржил, 82. Хложек, 90.

Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Ди Белло, Иррати (оба — Италия).

18 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Хорватия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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