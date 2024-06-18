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Хорватия — Албания: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Хорватия и Албания сыграют в матче Евро-2024 19 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Лука Модрич и Доминик Ливакович.
Лука Модрич (слева) и Доминик Ливакович.
Фото Reuters

Сборные Хорватии и Албании сыграют в матче второго тура группы B чемпионата Европы-2024 в Германии 19 июня. Встреча пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Хорватия — Албания можно будет по подписке в видеосервисе Okko. Начало — в 16.00 мск. Противостояние Евро-2024 прокомментирует Владимир Стогниенко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры хорватов с албанцами. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события встречи Хорватия — Албания.

Хорватская сборная с главным тренером Златко Даличем занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы B Евро-2024 с 0 баллов. Албанцы под руководством наставника Силвинью тоже имеют 0 очков в своем активе и находятся на третьей строчке.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.

Микель Оярсабаль, Джанлука Скамакка, Марио Пашалич. Группа Италии, Испании и Хорватии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть

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Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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