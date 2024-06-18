Хорватия и Албания сыграют в матче Евро-2024 19 июня

Сборные Хорватии и Албании сыграют в матче второго тура группы B чемпионата Европы-2024 в Германии 19 июня. Встреча пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Хорватия — Албания можно будет по подписке в видеосервисе Okko. Начало — в 16.00 мск. Противостояние Евро-2024 прокомментирует Владимир Стогниенко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры хорватов с албанцами. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события встречи Хорватия — Албания.

Хорватская сборная с главным тренером Златко Даличем занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы B Евро-2024 с 0 баллов. Албанцы под руководством наставника Силвинью тоже имеют 0 очков в своем активе и находятся на третьей строчке.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.