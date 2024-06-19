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Хорватия — Албания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

19 июня Хорватия сыграет с Албанией в матче Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Йосип Шутало и Марио Пашалич.
Йосип Шутало (слева) и Марио Пашалич.
Фото Reuters

19 июня в Гамбурге (Германия) сборная Хорватии сыграет с Албанией в матче группы B чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «Фолькспаркштадион».

Видеотрансляцию матча Хорватия — Албания в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko. Игру прокомментирует Владимир Стогниенко.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых важных моментов противостояния Хорватия — Албания. В нашем матч-центре также можно будет следить за ключевыми событиями встречи Евро-2024.

Хорваты с 0 очков идут на четвертой строчке в турнирной таблице группы B. Албанцы находятся на третьем месте с 0 баллов.

Евро-2024 завершится 14 июля финальной встрече на «Олимпиаштадион» в Берлине. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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