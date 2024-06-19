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Сегодня, 14:15

Хорватия — Албания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Хорватия сыграет с Албанией на чемпионата Европы 19 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Global Look Press

Хорватия сыграет с Албанией в групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2024 в среду, 19 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучить в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостоянии. Ключевые события встречи Хорватия — Албания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на стрименговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники еще не встречались.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Албания читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. Группа B
19 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Хорватия
Албания

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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