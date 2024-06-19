Хорватия сыграет с Албанией на чемпионате Европы-2024 19 июня

Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании. Игра проходит на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия).

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция встречи группы B. Следить за ключевыми событиями противостояния Хорватия — Албания можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляция игры уже доступна на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Хорватская сборная стартовала на Евро-2024 с крупного поражения от Испании (0:3). Албанцы в первом матче ЧЕ уступили Италии (1:2).

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