Хомуха считает Испанию фаворитом финала Евро-2024

Бывший футболист ЦСКА и экс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает Испанию фаворитом финала Евро-2024 против Испании.

«Обе команды прошли большой путь и заслужили играть в финале. С точки зрения организации игры испанцы выглядят предпочтительнее, но это ничего не значит. В финал выходят не просто так. С неба это не падает. Обе сборные этого заслужили. Англия делала для этого результата все возможное. Поэтому и была вознаграждена выходом в финал.

Что касается испанского футбола, там вся система заточена именно на организацию атакующих действий. Большинство команд в Испании играют именно в этом ключе, и сборная просто поддерживает это направление. В Англии все играют по-разному, поэтому Саутгейту гораздо сложнее поддержать то направление, которое есть. И он руководствуется именно прагматичным футболом. В любом случае Испания выглядит предпочтительнее. Именно за счет общекомандных действий. Но это ничего не значит. В финале может произойти все, что угодно. Индивидуальные действия отдельных футболистов могут сыграть большую роль», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хомухи.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).