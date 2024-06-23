Хомуха: «Сборная Австрии — крепкая и хорошо организованная команда без серьезных звезд европейского уровня»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о фаворитах Евро-2024.

«Из фаворитов Евро самое хорошее впечатление по уже состоявшимся матчам оставляет сборная Испании. Среди остальных команд практически нет тех, кто бы приятно удивил. Например, сборная Австрии — крепкая и хорошо организованная команда без серьезных звезд европейского уровня. Но она играет с полной самоотдачей, отсюда и хороший результат», — приводит слова Хомухи Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.