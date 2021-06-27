Холеш считает, что Чехия продемонстрировала великолепный командный футбол в матче с Нидерландами

Полузащитник сборной Чехии Томаш Холеш оценил игру своей команды против Нидерландов (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Считаю, мы продемонстрировали великолепный командный футбол, - цитирует футболиста сайт УЕФА 27 июня. - Мне удалось забить, что и приятно, и своего рода бонус за старания, но решающим фактором стала именно наша командная игра.

У меня в основном оборонительные задачи в игре, и иногда мне удается извлечь из этого выгоду, так как соперники думают, что я буду только обороняться, и не прикрывают меня. Рад, что сегодня все у меня сложилось таким удачным образом».

Холеш был признан лучшим игроком матча. В его активе гол и результативная передача на Патрика Шика.