Холеш считает, что Чехия продемонстрировала великолепный командный футбол в матче с Нидерландами
Полузащитник сборной Чехии Томаш Холеш оценил игру своей команды против Нидерландов (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Считаю, мы продемонстрировали великолепный командный футбол, - цитирует футболиста сайт УЕФА 27 июня. - Мне удалось забить, что и приятно, и своего рода бонус за старания, но решающим фактором стала именно наша командная игра.
У меня в основном оборонительные задачи в игре, и иногда мне удается извлечь из этого выгоду, так как соперники думают, что я буду только обороняться, и не прикрывают меня. Рад, что сегодня все у меня сложилось таким удачным образом».
Холеш был признан лучшим игроком матча. В его активе гол и результативная передача на Патрика Шика.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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