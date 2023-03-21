Холанн покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн покинул расположение своей национальной команды, сообщает Football and Slaget. Футболист вернется расположение «Манчестер Сити».

По данным источника, Холанн уехал из-за травмы паха. В расположении «Манчестер Сити» футболиста подробно обследуют, чтобы выявить степень серьезности повреждения.

25 марта Норвегия сыграет с Испанией в матче квалификации к Евро, 28-го команда встретится с Грузией.