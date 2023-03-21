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Сегодня, 12:43

Холанн покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

Виктория Кравченко
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн покинул расположение своей национальной команды, сообщает Football and Slaget. Футболист вернется расположение «Манчестер Сити».

По данным источника, Холанн уехал из-за травмы паха. В расположении «Манчестер Сити» футболиста подробно обследуют, чтобы выявить степень серьезности повреждения.

25 марта Норвегия сыграет с Испанией в матче квалификации к Евро, 28-го команда встретится с Грузией.

Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
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